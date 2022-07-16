مدير أمن سبها: سنطبق القانون ضد أي شخص يسيطر على المال العام ويرفض إرجاعه

قال مدير أمن سبها عميد ” أسامة شعبان عويدات ” إن قوات الأمن في المدينة ستطبق القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام ويرفض إرجاعه.

وأضاف خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزامدة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، وبحضور عدد من أعيان المدينة، قائلآ : «سأطبق صحيح القانون، والليبيون كلهم سواء أمامي ولا أفرق، وأطلب من المشايخ تسهيل عملنا.. لن أجامل أحد وسأطبق القانون على نفسي قبل أي أحد آخر»، بحسب مقطع فيديو منشور على صفحة أخبار الحكومة الليبية على موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

كما أشار عويدات ، إلى تقديمه خطة عمل لمدة ستة أشهر إلى الحكومة، طالبا منها المساعدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.