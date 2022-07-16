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رابطة ضحايا العمليات الإرهابية بدرنة لـ«عقيلة صالح»: عليكم الاعتناء بنا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة، رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من” اغتيالات وتفجيرات” بمدينة درنة.

وفي مستهل اللقاء، عبر أعضاء الرابطة عن استنكارهم للاعتداء الذي تعرض له مقر مجلس النواب في مدينة طبرق من أعمال نهب وحرق وتدمير لممتلكات الدولة.
كما عبروا عن دعمهم لمجلس النواب ورئيسه مجلس، وناقش اللقاء أوضاع أُسر ضحايا العمليات الإرهابية واحتياجاتهم ومطالبة الدولة بالاعتناء بأُسرهم خاصة من ليس لديهم من يعولهم.
كما طالب أعضاء الرابطة، بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة الوطنية من خلال مقترح مقدم من الرابطة كونهم طرف أساسي في مشروع المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.

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الاعتناء رابطة ضحايا العمليات الإرهابية بدرنة عقيلة صالح

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صحيفة الساعة 24

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