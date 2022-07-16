المستشار صالح يطلع على القضايا المتعلقة بنادي الانتصار

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة، إدارة ورابطة مشجعي نادي ” الانتصار ” وعدد من شباب منطقة الفايدية، وفقا لعبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب.

وعبر الحاضرون، عن دعمهم لمجلس النواب وإدانتهم للاعتداء الذي تعرض له مقر المجلس في مدينة طبرق.

كما تناول اللقاء، عددا من القضايا المتعلقة بنادي الانتصار.

وفي ختام اللقاء، قدمت إدارة ورابطة مشجعي النادي درع وشهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” تقديراً لمجهودات الوطنية.