وزارة المالية بحكومة الوحدة: رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات لتغطية المرتبات

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية ترحيبها برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية وإعادة ضخ النفط الخام والغاز.

وأضافت الوزارة في منشور لها على موقع فيسبوك ، أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات ومافي حكمها وصرفها في حينها.

وأكدت الوزارة أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء.

ويشار الى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الجمعة، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.

وقالت المؤسسة – عبر حسابها على موقع فيسبوك – إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مُراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.