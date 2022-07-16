عقيلة صالح يلتقي روابط مشجعي نادي الانتصار وشباب الفايدية | أخبار ليبيا 24

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إدارة ورابطة مشجعي نادي الانتصار وعدد من شباب منطقة الفايدية.

وعبر الحاضرون عن دعمهم لمجلس النواب وإدانتهم للإعتداء الذي تعرض له مقر المجلس في مدينة طبرق.

كما تناول اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، عدد من القضايا المتعلقة بنادي الانتصار.

وفي ختام اللقاء قدمت إدارة ورابطة مشجعي النادي درع وشهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تقديراً لمجهودات الوطنية.