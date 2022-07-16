أبوهمود: الأسلوب الشوارعي لصنع الله سبب كافٍ لإقالته

انتقد الشيباني أبو همود، المحلل السياسي الليبي، مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، إثر خطاب الأخير واتهاماته لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

كتب أبو همود على فيسبوك قائلًا: “لو لم يكن هناك سبب لإقالة السيد صنع الله إلا هذا الأسلوب الشوارعي لكان سببا كافيا للإقالة”.

وكان صنع الله، رفض قرار حكومة الدبيبة الذي نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.