صالح يبحث احتياجات ضحايا العمليات الإرهابية في درنة

التقى السيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من “اغتيالات وتفجيرات” بمدينة درنة.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء بحث أوضاع أُسر ضحايا العمليات الإرهابية واحتياجاتهم ومطالبة الدولة بالاعتناء بأُسرهم خاصة من ليس لديهم من يعولهم.

وطالب أعضاء الرابطة بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة الوطنية من خلال مقترح مقدم من الرابطة كونهم طرف أساسي في مشروع المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.

وأعرب أعضاء الرابطة عن استنكارهم للاعتداء الذي تعرض له مقر مجلس النواب في مدينة طبرق من أعمال نهب وحرق وتدمير لممتلكات الدولة، كما عبروا عن دعمهم لمجلس النواب ورئيس مجلس النواب.