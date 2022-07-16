الدرقاش: الدبيبة رجل سياسي ويجيد اللعب مع الكبار

أثنى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، معتبراً إياه “رجل سياسي يجيد اللعب مع الكبار” بعد الإطاحة برئيس مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أول تحرك عسكري بعد تنصيب بن قدارة على وكالة النفط. الفاغنر تغلق الطريق بين سرت والجفرة وتحشيد عسكري غير مسبوق. هذا دليل على أن الاتفاق الذي جرى ليس في صالح روسيا” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “كلام بن قدارة عن رفع انتاج ليبيا إلى الضعف يعني ان الاتفاق أمريكي اوروبي وهدفه مواجهة الضغط الروسي على أوروبا. حفتر مجرد بيدق يتم تحريكه من قوى دولية” على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “الدبيبة رجل سياسي يبحث عن مصالحه السياسية لكنه أثبت أنه يجيد اللعب مع الكبار وربما فلاحته مصدرها استفادته من الاستشارة التركية.

لازلت أتوسم في الرجل خيراً وأتوقع أن ينجح في قيادة سفينة الوطن وسط عالم يزخر بالصراعات” وفق تعبيره.