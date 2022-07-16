مكافحة الأمراض: متوسط عدد الإصابات بكورونا خلال أسبوع بلغ 88 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية أن متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا بلغ 88 حالة بنسبة إصابة بلغت 35%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم عدد (1.003) عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCR حيث بلغ متوسط عدد العينات (251) عينة وبلغ متوسط عدد الحالات المتعافية (13) حالة كما بلغ متوسط عدد الوفيات (00) حالة .

وبين المركز أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 502,642 حالة منها الحالات النشطة 406 حالة والمتعافين: 495,805 حالة والوفيات: 6.431حالة.