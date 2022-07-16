بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 16 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 16 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على بعض المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب..

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).

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