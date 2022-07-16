دردور: القذافي جلب البدو ونشرهم في طرابلس وأهلك بهم معالم الحضارة

أستغل فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، الإعلان في بنغازي أمس عن فتح الحقول والموانئ النفطية كي يشن هجوماً على الزعيم الراحل معمر القذافي، متهما نظامه السابق بأنه أهلك معالم الحضارة في العاصمة طرابلس بعد أن نشر البدو في المدينة.

وقال «دردور» في تغريدة له عبر تويتر، «هذا حال ‎البدو يعترفون بجريمة لم يرتكبوها سوف يتحملون تباعاتها القانونية بعد أن يتم التضحية بهم من قبل الذي استغلهم».

وأضاف مهاجما البدو والزعيم الراحل «أمثال هؤلاء جلبهم القذافي من مراعي الابل ونشرهم في ‎طرابلس كمسؤولين وقادة أمنيين ولجان ثورية وكانوا يمدحونه بهتاف (يا شراب حليب الناقة) فأهلك بهم كل معالم الحضارة».