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الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا. 

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين على بعض المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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