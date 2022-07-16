الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين على بعض المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.