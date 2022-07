ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء بإن اعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس ايجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كل ربوع ليبيا.

الشركة العامة للكهرباء أوضحت في بيان لها أن أعادة التصدير سيؤدي إلى عودة امدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.

وأشارت إلى أن فرق الشبكة ستعمل على عودة تشغيل المحطات في اسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير٠

The post شركة الكهرباء: اعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية سينعكس ايجابًا على قدرة الشبكة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

