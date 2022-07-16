في ذكرى استشهاد «عفاريت».. الدغيلي: ليس سهلاً أن تموت رجلاً

استعادت مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السابقة وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، ذكرى استشهاد القائد الميداني سالم النايلي الشهير بـ«عفاريت» في اشتباكات محور الليثي بمدينة بنغازي عام 2015.

وكتبت على حسابها بتويتر: ليس سهلاً القرار بأن تموت رجلاً .. ذكرى استشهاد البطل سالم عفاريت الله يرحمه ويغفر له.

واستشهد سالم عطية النايلي الشهير بـ”سالم عفاريت” آمر وحدة الإنذار في القوات الخاصة والصاعقة رئيس عرفاء وحدة بالكتيبة (21) بالجيش الليبي، في 15 يوليو من عام 2015، مع أربعة من رفاقه” جراء إصابة سيارته العسكرية بقذيفة صاروخ “106” من قبل الجماعات الإرهابية جراء الاشتباكات بمحور الليثي.

ويعد سالم، هو أحد أبرز قادة القتال في المدينة، ونقلا عن أصدقاء لـ “سالم” أنه كعادته دخل وحيدا المعركة بسيارته التي أصابتها القذيفة، و انقلبت ودمرت”.

ولقب “سالم” بـ “عفاريت” حيث كان أول من أعلن الحرب ضد المليشيات الإرهابية في مدينة بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة.

وأعلن “النايلي ” الحرب ضد المليشيات الإرهابية عند اختطاف والده “عطية النايلي” الذي كان أحد منتسبي القوات الخاصة “الصاعقة”، حيث أختطف والده في شهر سبتمبر من العام 2013 من قبل ما يعرف بجماعة أنصار الشريعة” في بنغازي.

وشيع جنازته أفراد العائلة ومئات من ضباط وضباط صف الجيش والقوات المساندة له من شباب المناطق جثمانه في جنازة رسمية، وأكد بيان للقوات الخاصة حينها أن “سالم النايلي ” كان أبرز قادتها في ميادين القتال، حيث كان يتنقل بين عدة محاور كلما اشتد القتال بأحدها، وانتقل من محور بوعطني خلال الأيام الماضية إلى محور الليثي، لدعم القوات الخاصة والوحدات المساندة لها من شباب المناطق، أثناء الهجوم الشرس الذي تعرضت له وحدات الجيش والوحدات المساندة، مع الجماعات الإرهابية”.

وقارع عفاريت المجموعات الإرهابية رغم تدميرهم معسكره، لأكثر من عامين وتعرض خلالها لمحاولات اغتيال عدة، لكنه لم يغادر ساحات المعارك منذ أن أعلن الجيش بقيادة خليفة حفتر عملية الكرامة في 16 مايو 2015.