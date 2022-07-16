شركة الكهرباء: إعادة تشغيل المحطات في أسرع وقت فور استئناف التصدير

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها ستعمل على إعادة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كل ربوع ليبيا.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.