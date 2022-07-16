الأرصاد الجوية: تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تبقى السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على بعض المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-33)مْ.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40)مْ.

أما في الواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(36-39)مْ.