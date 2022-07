الأمم المتحدة تدعو إلى عدم تسيس مؤسسة النفط

ليبيا – دعت الأمم المتحدة أمس إلى عدم تسييس مؤسسة النفط، مؤكدة على أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد.

وجاء ذلك وفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك،وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وقال حق: “المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “من المهم أن تتواجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد”.

وأردف: “يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب”.

حق ختم: “النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية، ولذلك نريد من كل الأطراف الأبعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتي تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن”.

