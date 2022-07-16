رابطة ضحايا العمليات الإرهابية بدرنة يطالبون بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة.

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه بالقبة رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات بمدينة درنة.

وفي مستهل اللقاء عبر أعضاء الرابطة عن استنكارهم للإعتداء الذي تعرض له مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

من أعمال نهب وحرق وتدمير لممتلكات الدولة.

كما عبروا عن دعمهم لمجلس النواب ولرئيسه.

وناقش اللقاء أوضاع أُسر ضحايا العمليات الإرهابية واحتياجاتهم ومطالبة الدولة بالاعتناء بأُسرهم خاصة من ليس لديهم من يعولهم.

كما طالب أعضاء الرابطة بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة الوطنية من خلال مقترح مقدم من الرابطة.

وذلك كونهم طرف أساسي في مشروع المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.