امطير: بعض الليبيين كيف من “رافعها السيل وتزغرط”

انتقدت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري، موقف بعض الليبين تجاه المرتشي مقارنة بموقفهم نحو الشخص الذي يتمسك بالمبادئ ويرفض الابتزاز.
وقالت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سيفجع الجميع بحجم الرشاوي التي دفعت وكذلك بمن استلمها”.
وأضافت:” للأسف بعضا من الليبيين، كيف من رافعها السيل وتزغرط”.
وقدمت نصيحتها لليبيين قائلة:” تذكروا بأن الراشي والمرتشي في النار”.
وأوضحت امطير: أن ”بعضا من شعب ينظر للشخص الذي باع ذمته واستلم مبلغ مالي وصك رشوة شاطر ومؤتمن، وينظر للشخص الذي يرفض الابتزاز بأنه بائع للوطن”، على حد تعبيرها.
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