رئيس الكونغو: ليبيا تحتاج تعبئة الطاقات من أجل الديمقراطية

أكد رئيس الكونغو رئيس اللجنة رفعية المستوى للشأن الليبي ساسو نغيسو على ضرورة الإسراع بشتى السبل والوسائل لحل الأزمة الليبية.

وشدد نغيسو في كلمة له في ختام الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية في برازافيل الجمعة على أهمية أن تستعيد ليبيا دورها في بناء المشروع الاندماجي في إفريقيا وضرورة تعبئة كافة الطاقات المحلية والإفريقية والدولية من أجل السلام والتسامح والمصالحة والاستقرار والديمقراطية.

من جهته أكد وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو على أهمية المصالحة الوطنية ومركزيتها في معالجة كافة أوجة الأزمة الليبية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا.