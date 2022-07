غيث: تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هدفه ضخ دماء جديدة في القطاع

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد عبد الحكيم عامر غيث خطوة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال هدفها “ضخ دماء جديدة في إدارة القطاع“.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال إن تكليف صنع الله عام 2014 يعتبر غير قانوني لأنه تكليف صادر من وكيل وزارة النفط وليس من رئاسة مجلس الوزراء.

وحول سؤاله بشأن إمكانية أن تؤدي المواجهة إلى زعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، أجاب أن “كل الاحتمالات واردة في بلاد تعاني من الفوضى منذ عام 2011”.

