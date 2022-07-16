اختيار العقوري نائباً ثانياً للجنة مشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية

انتخب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري نائباً ثاني للجنة الإشراف والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية.

جاء ذلك في الإجتماع الذي انعقد في العاصمة الكونغولية ” برازافيل ” في الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من يوليو الجاري بدعوة وزير الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو جون كلود.

ويأتي الاجتماع تحت الرعاية السامية للرئيس دانيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو – رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية ممثلاً عن مجلس النواب، كما شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الأطراف الليبية للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وعودة الأمن والاستقرار بها لتعود ليبيا لمكانتها ودورها الريادي في القارة الأفريقية.