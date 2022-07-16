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وزارة النفط والغاز ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.

وتقدمت الوزارة في بيان لها بالشكر لكل من ساهم في رفع القوة القاهرة، معتبرة أن الخطوة بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار خصوصاً في ظل ما يشهده السوق العالمي اليوم من ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام.

وذكر البيان أن الوزارة تعتزم من خلال خططها الاستراتيجية وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج الحالي والوصول للأهداف الموضوعة.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل سيكون على إعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده وذلك بفضل الكفاءات والخبرات النفطية الليبية.


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صحيفة العنوان الليبية

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