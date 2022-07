ليبيا- قال رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي إنه رغم الدعم الامريكي وبعض الدول الأوروبية لمصطفى صنع الله إلا أن إستئناف تصدير النفط من خلال مؤتمر صحفي لبن قدارة ومن بنغازي سيجعل تلك الدول تتغاضى عن أي شيء.

الشهيبي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن بعض الدوب ستتغاضى عن أي أمر مقابل استمرار تدفق النفط خصوصًا أن أوروبا مقبلة على شتاء بارد جدًا بدون الغاز الروسي.

The post الشهيبي: بعض الدول الأوروبية ستتغاضى عن أي أمر مقابل إستمرار تدفق النفط في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية