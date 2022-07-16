شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كامل ربوع ليبيا.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن أعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.

وأوضحت الشركة بأن فرق الشبكة ستعمل على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

وتابع رئيس الحكومة : “رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.