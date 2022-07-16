المهدوي: اللافي يسعى للاستحواذ على السلطة بعد حالة الفراغ السياسي

قال المحلل السياسي احمد المهدوي إن الخطوات التي يقوم بها عبد الله اللافي هي خطوات جاءت متأخرة جدًا، وأن أهم ما جاء في اتفاق جنيف هي إنشاء مفوضية عُليا للمصالحة، والبدء فعليًا في مشروع المصالحة، وهذا الشيء لم يقم به المجلس الرئاسي، ووصفه بأنه التهى في أشياء أخرى كالزيارات الخارجية التي يقومون بها.

المهدوي اعتبر في تصريح صحفي، أن اللافي يسعى بهذا العمل للاستحواذ على السلطة بعد حالة الفراغ السياسي بعد المظاهرات التي خرجت تنادي بإسقاط مجلسي النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية، انتهز المجلس الرئاسي الفرصة التي رآها سانحة لتولي زمام الأمور في البلاد.

وأشار إلى أن “خطوة اللافي للمصالحة جيدة، ولكنها متأخرة، وهل بالفعل هناك نية حقيقية لعقيلة صالح واللافي لإجراء المصالحة وبين من ومن ستكون المصالحة؟ هل سنبدأ بعملية العدالة الانتقالية؟ هل سيتم تقديم مرتبكي الجرائم للعدالة والقضاء لمعاقبتهم؟ كيف ستكون المصالحة؟”.

ونوه إلى أنه هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ويجب أن تكون هناك أسس حقيقية لها، معتبرًا أن الهدف الحقيقي من المصالحة هي محاولة بقاء المجلس الرئاسي، وأن يمدد لنفسه للبقاء أطول فترة ممكنه وألا يتم اسقاطه مع بقية الأجسام التي طالبت الشارع الليبي بإسقاطها.

وتابع في ختام حديثه: “هذه المشاريع جاءت بدون استراتيجيات حقيقية، يجب أن تكون هناك أسس عدالة انتقالية وأن يكون هناك جبر حقيقي للضرر، وأن يتم محاكمة من أجرموا في حق الليبيين، وإعادة الحقوق لأصحابها وعودة المهجرين من الخارج وعودة المهجرين في الداخل إلى مدنهم ومناطقهم، وأن أول خطوة يجب تبدأ بعودة نازحي مدينة تاورغاء بشكل كامل وحقيقي عندها سنقول بأن هناك نية حقيقية للمصالحة”.