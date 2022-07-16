في بيان مشترك.. واشنطن والرياض: ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت

أكدت كل من الرياض وواشنطن دعمهما للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب البلَدان في بيان مشترك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في عام 2021م.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب لقائهما بمدينة جدة السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية.