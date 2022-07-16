الدبيبة: إحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إحالة مكافآت مراكز العزل لمصرف ليبيا المركزي وأنها ستكون في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الصحة بحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الحالات الموجبة هذا الأسبوع إلى حوالي ضعف العدد المسجل الأسبوع الماضي.

وجدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له الدعوة لكل المواطنين والمقيمين بسرعة وضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات، مشددا على أن اللقاح يعد هو الحل الوحيد لحماية المواطنين من خطر الإصابة، ويحافظ على البلاد من دخولها في الموجة الخامسة من الجائحة الذي تشهدها أغلب دول العالم.