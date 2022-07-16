إعلان الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم

أعلن فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم الإجراءات الاحترازية الخاصة بحفظ لقاحات «كورونا» في المراكز الصحية «الهضبة وحي المجاهدين ومشروع الهضبة الزراعي».

وأشار إلى «تزويدها بأنظمة تغذية الطاقة الشمسية وعدد من الثلاجات للحفاظ على اللقاحات والتخزين الجيد وفق درجات تبريد عالية والحفاظ عليها من التلف»، حسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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ودعا الفريق، المواطنين والمقيمين بسرعة وضرورة التطعيم ضد فيروس «كورونا» واستكمال جميع الجرعات، مشيرة إلى أن «اللقاح هو الحل الوحيد لحماية أنفسهم وأهاليهم من خطر الإصابة». وذكر البيان «المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين ولبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان».

الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم. (فيسبوك)

الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم. (فيسبوك)

الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم. (فيسبوك)