الدرقاش: حديث بن قدارة عن رفع انتاج النفط للضعف يعني أن الاتفاق هدفه مواجهة الضغط الروسي

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة إن أول تحرك عسكري بعد تنصيب بن قدارة على ماوصفها “وكالة النفط” والفاغنر أغلقت الطريق بين سرت والجفرة وتحشيد عسكري غير مسبوق.

الدرقاش أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن هذا دليل على أن الاتفاق الذي جرى ليس في صالح روسيا وحديث بن قدارة عن رفع انتاج ليبيا إلى الضعف يعني ان الاتفاق أمريكي اوروبي وهدفه مواجهة الضغط الروسي على أوروبا.

وأضاف” حفتر مجرد بيدق يتم تحريكه من قوى دولية. والدبيبة رجل سياسي يبحث عن مصالحه السياسية لكنه أثبت أنه يجيد اللعب مع الكبار وربما هذا الذكاء مصدره استفادته من الاستشارة التركية. ولازلت أتوسم في الرجل خيراً وأتوقع أن ينجح في قيادة سفينة الوطن وسط عالم يزخر بالصراعات” على حد زعمه.

