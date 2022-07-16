أول فوج من حجاج ليبيا يغادرون نحو المدينة المنورة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

غادر أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة متجهين نحو المدينة المنورة؛ بعد اتمام مناسكهم بطواف الوداع.

وجاء ذلك وفق بيان مقتضب، اليوم السبت، للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أعنت فيه مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأدى حجاج ليبيا يوم الثلاثاء الماضي طواف الوداع بمكة المكرمة، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.

وتوزع الحجاج على 73 مجموعة عند وصولهم إلى جبل عرفات لأداء المناسك، وحددت أماكن إقامتهم حسب مناطقهم.

وأقامت تلك المجموعات في مخيمين حملا رقمي 56 و57، وسط حضور أفراد من الكشافة والمرشدات، الذين قدموا لهم الخدمات، وأرشدوهم لأماكن إقامتهم، كما وزعوا عليهم السلال الغذائية.

يذكر أن هيئة الحج تكفلت بدفع قيمة الهدي عن كل الحجاج التابعين لها، كما صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأن الدولة تحملت تكاليف الحج بواقع 35 ألف دينار لكل حاج.