العويني: يجب القضاء على الإشكاليات التي دائمًا تواجه مشاريع المصالحة في ليبيا

قالت الناشطة الحقوقية عواطف العويني رئيس منظمة المحامية الليبية، إنه يجب القضاء على الإشكاليات التي دائمًا تواجه مشاريع المصالحة والقضاء على العراقيل للوصول للمصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة العمل على إيقاف العنف أولًا.

العويني أضافت في تصريح صحفي: “استطاع القائمون على هذه المشاريع الوصول لاتفاق، ولكن لم تكن هناك خطة زمنية شاملة، اعتمدت هذه الجان على الحوار فقط ولم تتطور لأكثر من ذلك”.

وتابعت: “لأن الصلح في المراحل السابقة لم يكن مطلبًا حقيقيًا للأطراف المتنازعة، ولكن ما زال رهان تلك الأطراف على تغيير المعادلة السياسية والأمنية من خلال تدافع القوى المادية، وليس بالحوار الجاد الشامل الذي يجب أن يوضع على الطاولة ويتم من خلاله طرح قضايا النزاع الرئيسية.

وأشارت إلى أن نجاح المصالحة في ظل انتشار السلاح أمر معدوم؛ لأنه يتوقف على مدى استعداد الأطراف المتنازعة للدخول في المصالحة وتقديم التنازلات، وهذا أمر بعيد جدًا بسبب دعم جهات دولية لعدة أطراف “حرب الوكالة” وأيضًا أن الصراع الحالي على السلطة أمر يصعب من خلاله تطبيق مصالحة حقيقية.

كما أضافت: “يجب ضبط غياب الحالة الأمنية ومن ثميمكن الحديث عن المصالحة الوطنية؛ لأن فوضى السلاح تعرقل أي محاولات لذلك، حتى يكون هناك توافق وانسجام، عدا ذلك لن يكون هناك مصالحة شاملة”.

ولفتت إلى أن صفحة الحرب لن تنطوي إلا بتطبيق عدالة انتقالية ويكون هناك جبر ضرر حقيقي للضحايا، ويجب أن يتم تغيير الخطاب الإعلامي الذي يجب أن يلتزم بالثوابت التي تدعم المصالحة الوطنية وطي صفحة الحرب والتوعية لبناء البلاد وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

وأردفت: “الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية بشكل عام إلا ضمن حالات ضيقة جدًا، بالإمكان معالجتها بسهولة، أما الأمر الصعب هو نزع السلاح وتفكيك السلاح من المليشيات المسلحة، لأن هناك أطراف دولية تأجج الإشكاليات بين الأطراف المتنازعة الليبية، لذا يجب أن تكون هناك منظومة للمصالحة الوطنية على غرار الدول التي طبقت المصالحة الوطنية لديهم، وألا يتم تسيس مشروع المصالحة الوطنية، ويجب أن يكون هناك صلح شامل حتى يتحقق جبر الضرر والعدالة الانتقالية، وتضيف بأن الأطراف التي تحتاج إلى جبر ضرر هي فئات قليلة”.

كما أشارت إلى أن هذه الأطراف التي تطرح مشاريع المصالحة هي العقبة في حد ذاتها، ولا يجب انتظار الحل من أهل المشكلة؛ لأنهم هم من يعرقلون عملية المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة، ولا أعتقد أن هذا المشروع ليس حقيقي وإنما هي مجرد مناورات لأهداف معينة.

وأوضحت أن هذه المبادرات لن تؤتي أكلها، ولن تكون هناك أي نتائج لها مثل سابقاتها؛ لأنها مبنية على مصالح سياسية تخدم أجندة الأطراف المبادرة، وأن الحل سوف يكون سهلًا جدًا يتمثل في تنازل كل هذه الأطراف عن مصالحها الشخصية، وهذا الأمر لن يحدث لأن كل الأطراف لا تريد الانسحاب من المشهد السياسي.