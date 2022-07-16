الدبيبة: مكافآت مراكز العزل في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، «إحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي»، وقال إن المكافآت «ستكون في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع».

الدبيبة: وزارة الصحة تتحمل مسؤولية

ونوه الدبيبة، في تصريحات خلال اجتماع بأن «وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تأخير صرف الزيادة المستحقة للكوادر الطبية والطبية المساعدة بحكم القرار 885»، موضحًا أن الحكومة «منحت أسبوعًا لوزارة الصحة لاستكمال بيانات مستحقي الزيادة حسب القرار 885»، وفق منصة حكومتنا التابعة للحكومة.

– إعلان الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم

– 45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام

– 17 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن «جدول المرتبات الموحد سيشمل العاملين الإداريين ومهندسي وزارة الصحة المستثنين من القرار885».

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.