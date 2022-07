أبوجناح يجري زيارة تفقدية لمستشفى براك العام للاطلاع على الخدمات الطبية

ليبيا – تفقّد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى براك العام.

أبو جناح قام وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بزيارة أقسام ووحدات المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المسؤولين حول احتياجات المستشفى، ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة فضلاً عن عمل الأقسام والوحدات .

وعقب الجولة، عقد أبو جناح اجتماعاً تشاوريا مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، للتباحث حول تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى، وتوفير الامكانيات اللازمة لتسهيل العمل.

