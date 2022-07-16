معزب: الانتخابات ستؤجل إلى مدى أطول مما هو متوقع

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب السبت، إن التغيرات بشأن المؤسسة الوطنية للنفط ترتبط بتأمين إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا مع حرب روسيا على أوكرانيا والخوف من أن تواجه القارة الأوروبية شتاء قاسيا يستدعي تأمين النفط والغاز الليبي.

وأضاف معزب أن وجود شخص على رأس المؤسسة مقبولا من معسكر خلفية حفتر له دلالة واضحة؛ إذ جرى تشكيل مجلس الإدارة الجديد بحيث يحظى بقبول كل الأطراف، وفق زعمه.

ولفت معزب إلى أن ليبيا ستشهد استقرارا في مجال النفط والغاز خلال المرحلة القادمة وهذا ما يهم المجتمع الدولي عدا روسيا بحسب قوله.

وتابع معزب أن الانتخابات ستؤجل إلى مدى أطول مما هو متوقع وستبقى كل الأجسام الحالية إلى حين إجراء ترتيبات دولية خارج نطاق بعثة الأمم المتحدة التي قال إنها استنفذت كل جهدها ولم يعد لديها ما تقدم.