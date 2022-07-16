الدبيبة يوجه بوضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي في ليبيا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي في ليبيا والاستعداد المبكر واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت لديوان وزارة الصحة للقاء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، بحضور وكيل الوزراة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي وجرى اجتماع فني لمعرفة استعدادات المركزالوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفيروس كورونا والتعاون بينه وبين الوزراة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وطمأن الدبيبة العاملين بمراكز العزل بأن مكافأتهم تم معالجتها وسيتم صرفها الأسبوع القادم مع ضرورة اعتماد الكشوفات من ديوان المحاسبة ومعالجة الملاحظات الواردة منه كما شدد على ضرورة استكمال أعمال المطابقة المالية مع وزراة المالية لتتمكن الحكومة من تنفيذ الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع وفق القرار (885).