وزارة النفط: إعلان رفع القوة القاهرة خطوة في بداية الطريق الصحيح لعودة معدلات الإنتاج للاستقرار

ليبيا – باركت وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.

الوزارة تقدمت بالشكر في بيان لها، حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في هذا العمل الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل أعتبار وتشكر وتقدر المجهود الذي بذلته لجنة الاقفالات بوزارة النفط والغاز طوال الفترة الماضية.

واعتبرت أن هذه الخطوة بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار خصوصاً في ظل ما يشهده السوق العالمي اليوم من ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام .

وأضافت” نعتزم كوزارة النفط والغاز من خلال خططنا الإستراتيجية و بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج الحالي والوصول للاهداف الموضوعة ونطمئن الجميع بأن العمل سيكون على إعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده وذلك بفضل الكفاءات و الخبرات النفطية الليبية”.

وأكدت على أنها ستضع نُصب أعينها مهمة زيادة تطوير مستخدمي قطاع النفط والغاز والرفع من كفاءتهم كلٌ حسب تخصصه باعتبار أن العنصر البشري هو الرافد الأساسي لضمان استمرار العملية الإنتاجية، وأيضاً ضمان تحسين ظروفهم من حيث المرتبات والتأمين الصحي.

ولفتت إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة هو العمل على دراسة و توزيع مشاريع التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية بما يخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي الختام قالت “نطمئن كافة أبنائنا من خريجي التخصصات النفطية بأننا سنعمل قدر المستطاع من أجل دمجهم داخل قطاع النفط والغاز واتاحة فرص العمل لهم بالمساواة والكفاءة بعيداً عن الجهوية والمحسوبية”.

