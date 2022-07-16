الجزء الأول.. شاب جامعي لم يتوقف عن مقارعة الإرهاب في درنة إلى حين فقدانه البصر | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استيقظ مُضَرَّجاً بدمائه في مستشفى البيضاء بعد أن سقط مغشيا عليه إثر إصابة بليغة تعرض لها إثر فخ نصبته الجماعات المتطرفة في محاور القتال في درنة ليجد نفسه فاقدا للبصر مدى الحياة.

ذلك الحدث الجلل عايشه، سند علي عبدالغني لملوم، خريج كلية القانون بجامعة عمر المختار بالقبة والذي قرر الانضمام لمساندة الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب.

أخبار ليبيا 24 توجهت لسند لتسليط الضوء على معاناة أهالي وسكان مدينة درنة التي كان السواد يلفها إبان سيطرة الجماعات الإرهابية عليها في ظل غياب الجهات الأمنية والشرطية.

يقول سند: “العمل ضد الجماعات الإرهابية لم يكن يتم في الخفاء بل كان جهارا نهارا أمام أعين الناس لتطهير الوطن من تلك الطغمة الفاسدة”.

نداء من غرفة عمليات عمر المختار

فور تخرجه من كلية القانون التحق بطل حكاية اليوم بالقوات المساندة للجيش ليكون أحد أبطالها ليسطر المجد بدمائه وليشارك في دحر المتطرفين وتخليص ليبيا من بطشهم.

يروي سند علي لـ أخبار ليبيا 24 تفاصيل الأحداث التي فقد خلالها نعمة البصر قائلا: “عقب نداء من غرفة عمليات المختار تنادينا لتخليص مجموعة من الجيش الوطني والقوات المساندة كانت قد تعرضت في غفلة منها لالتفاف نفذته الجماعات الإرهابية”.

يتابع سند: “خاض الشباب معركة دامية سقط على إثرها عدد من الشهداء ولكنهم قدموا الدعم وأنقذوا من يمكن إنقاذه وتقدموا على الإرهابيين لأكثر من عشرة كيلو متر”.

تفاصيل الإصابة وفقدان البصر

يضيف سند متحدثا عن تفاصيل إصابته وفقدانه للبصر قائلا: “وصلنا حتى سواتر ترابية كان يستخدمها الإرهابيين واستولينا عليها وتمركزنا بها بعد تكثيف الرماية علينا بالأسلحة الثقيلة”.

يقول سند: “نظرا لعدم الخبرة العسكرية الكافية لدينا كمساندين للجيش احتمينا بالسواتر الترابية التي كانت تحت سيطرة الجماعات المتطرفة، حيث كانت ملغمة، وفي حركة من أحد الشباب المساند وهو من مدينة شحات أنفجر أحد تلك الألغام فتناثر جثمانه إلى إشلاء”.

يتابع: “كان بيني وبين ذلك الشاب الذي انفجر فيه اللغم الأرضي حوالي المتر مما تسبب في إصابات بليغة في وجهي مما جعل من مهمة التعرف علي صعبة للغاية حتى استيقظت للحظات وأفصحت عن هويتي”.

رحلة العلاج بالخارج

عقب تلك الإصابة نقل سند إلى مستشفى البيضاء وبقي في غرفة العناية الفائقة ونظرا لخطورة إصابته ولعدم وجود طبيب مختص لحالته نقل على الفور إلى مستشفى طبرق وبعد إجراء عدة عمليات مستعجلة نقل للعلاج في الخارج.

أجريت لسند عمليات عدة منها زراعة فك سفلي وزراعة أسنان لكن لا أحد تحدث أو أجرى عملية له في عينيه.. يقول سند: “سألت طبيبا معالجا عن سبب عدم إجراء عملية لعيني؟ فكان رده أن الحالة صعبة، وكنت تلك الصدمة الأولى”.

يقول سند: “في تلك اللحظات العصيبة أخرجت من المستشفى بشكل غريب وعدت إلى ليبيا وبقيت في منزلي لمدة سبعة أشهر دون علاج”.

يتابع سند: “بعد تلك الفترة جاءني آمر غرفة العلميات فتحدثت معه عن حالتي الصحية ليرسلني بدوره إلى لجنة الجرحة في بنغازي التي حددت موعدا لسفري للخارج لمستشفى متخصص في العيون”.

يضيف سند قائلا: “فور وصولي بدأت الفحوصات مباشرة ليخبرني الدكتور حينها أنه إذا تم وصولنا قبل 40 يوما لكانت عيني اليسرى على أقل تقدير يمكنني الرؤية منها”، بعد أن سكت لبرهة قال سند: “كانت تلك الصدمة الثانية”.

أزيلت عين سند اليمنى بشكل كامل كون أن وجودها أصبح خطرا على صحته فاستبدلت بعين “3D”، أما عينه اليسرى فوضع سند أمام خيارين صعبين”.

يقول سند: “قال لي بروفيسور متخصص أن عيني اليسرى تحتاج أكثر من عملية لكن وضعها الحالي يصعب معه ذلك، فخيرني بين أن أزيلها مثل اليمنى أو أن أبقي عليها لعل الطب يتطور ويتم إجراء عمليات لها وتكون نسبة نجاحها أكبر فقررت أن أبقي عليها”.

الصدفة.. ولقاء المشير

يضيف سند: “أنا بدون مرتب وليس هناك قطاع خاص يقبل عمل أصحاب الإصابات المستديمة.. القائد العام للجيش الوطني أصدر قرار بضم أصحاب تلك الإصابات للجيش الوطني، ولكن ذلك يحتاج الكثير من العمل والمستندات”.

يقول سند: “بعد لقاء القائد العام بالمصادفة في زيارة له لمدينة درنة حدثته عن وضعي بالكامل وطلب مني بأن أرسل ملفي عبر أحد القيادات الشعبية في مدينة درنة والذي أصر على أن يسلم الملف في يد المشير وبالفعل تم ذلك وأرسل القائد العام ورائي وفور وصولي طالبني بالحديث عن كل شيء وبعد شرح وضعي بالكامل أجرى القائد العام محادثة هاتفية ليتم بعدها بأربعة أيام نزول مرتبي.. لكني تفاجأت بأن القرار كان قرارا شفويا”.

يتبع…