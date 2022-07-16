العكعاك: 7000 ليبي كانوا يعبرون يومياً للاحتفال بالعيد في تونس

قال مدير منفذ رأس إجدير العميد سالم العكعاك في تصريح صحفي، إن عدد ساعات الانتظار اليوم السبت بالمنفذ لا تتعدى ساعتين بعد وصولها الأيام الماضية لـ10 ساعات تقريبا، و الازدحام الحاصل في المنفذ بسبب حجم المسافرين في المناسبات والأعياد الذي بلغ في اليوم الواحد 7000 مسافر ليبي.

أضاف في تصريحاته، أن ثقافة المسافر تلعب دورا في تخفيف الازدحام لو أن المسافرين اختاروا وسائل النقل العام “الحافلات”، وخصصنا ممرا خاصا لحافلات النقل السريع لتسهيل عبورها بكل يسر، وحافلات النقل السريع في أسوأ الحالات لا تتعدى ساعات انتظارها بالمنفذ ساعتين كأقصى تقدير.

وتابع قائلًا: “لدينا عدة مقترحات لمعالجة الازدحام الحاصل بين الحين والآخر وتحتاج فقط للدعم وتعاون المسافرين، و لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن تكليف قوة أمنية للالتحاق للعمل بالمنفذ رفقة الأجهزة الأمنية الموجودة”.