وزير خارجية باشاغا: لن أتخلى عن واجبي

نفى حافظ قدور وزير الخارجية بحكومة فتحي باشاغا ما تردد من أنباء بشأن تقديم استقالته من منصبه.

وأكد قدور في بيان له أنه “يفتخر ويتشرف باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب وبالعمل ضمن الفريق الوزاري الوطني برئاسة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وأنه لن يتراجع عن موقفه الوطني الواضح أو يتخلى عن واجبه في خدمة ليبيا.

كما نفى نفى احميد حومة وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا ما تردد من أنباء بشأن استقالته من منصبه.

وأكد حومة بحسب صفحة “أخبار وزارات الحكومة الليبية” أنه مستمر في عمله وزيرا للدفاع بالحكومة الليبية.