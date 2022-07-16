قدور يرد على نبأ استقالته

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نفى، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، صحة الأنباء بشأن تقديم استقالته من منصبه.

وقال قدور، عبر تغريدة على تويتر، إنه يعلن إلى “الرأي العام الوطني وكل من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، بعدم صحة الأنباء التي تنشرها وتروجها بعض وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المشبوهة التابعة لبعض جهات الحكومة غير الشرعية وممولة منها”.

1يعلن #وزير الخارجية في #الحكومة الليبية السيد #الدكتور #حافظ #عبدالحميد #قدور إلى الرأي العام الوطني وكل من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، بعدم صحة الأنباء التي تنشرها وتروجها بعض وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المشبوهة التابعة لبعض جهات الحكومة غير الشرعية وممولة منها. pic.twitter.com/IPohUlvy2y — Dr.Hafed Gaddur (@DGaddur) July 16, 2022

وأضاف قدور، “ومن هذا المنطلق فإنه يفتخر ويتشرف باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب، وبالعمل ضمن الفريق الوزاري الوطني برئاسة رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا”.

وأكد، أنه “لن يتراجع عن موقفه الوطني الواضح أو يتخلى عن واجبه في خدمة ليبيا الحبيبة وطناً وشعباً ودولة”.