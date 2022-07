عبد العزيز: صنع الله سلم مؤسسة النفط للأجنبي.. وقرار تعينه فيه شبهة قانونية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مواقف مصطفى صنع في أغلب الازمات لم تكن واضحة وكان ضد الحكومات لأنه من الذين يستقوي بالأجنبي والغريب بحسب قوله.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المسؤول عن تسييس المؤسسة الوطنية للنفط هو صنع الله فهو يتصرف كأنه هو الأمين الوحيد لليبيا.

وتابع: “منذ 2016 نظام القذافي رموزه عادت وقلنا أي واحد أجرم في حق الليبيين بيننا وبينه القضاء، اليوم جاءت بك الاقدار يا فرحات بن قدارة الآن أنت على المحك ونراقب المشهد وقصة عودة السيادة الليبية لقطاع النفط وعدم هيمنة حفتر ومجموعته والعسكر والمليشيات على قطاع النفط والاشاعات التي تخرج نحن نراقب المشهد وهذا المحك”.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع المؤسسة الوطنية للنفط، تتبع السلطة التنفيذية ورئاسة الوزراء، وصنع الله تم تعيينه في فترة المؤتمر الوطني وقرار تعينه فيه شبهة قانونية!، صنع الله لم يكون موقفه جيد أيام الانقلاب على حكم الدائرة الدستورية، واتفاق الصخيرات سلم السيادة للخارج والصخيرات السيناريو الليبي للانقلاب على فبراير.

صنع الله كان يتحاشى أن يذكر حفتر وابناءه وجرائمهم وموقفه في اغلب الازمات غير واضح وكنا نطالبه ان يكون واضحاً في كل ازمات قفل النفط لكنه لم يصدر بيان يتكلم فيه عن الجضران وما سببه من كوارث وكان ضد الحكومات لانه من الذين استقوا بالأجنبي والغريب.

الأجنبي لم يعد يشتغل على الاستعمار المباشر والتدخل المباشر لأنه متعب ومرهق داخلياً بالتالي لما يجدوا واحد يقول سمعنا واطعنا لا يعود يريدون شيء وللأسف مصطفى صنع الله من الأشخاص الذين يقولون سمعنا واطعنا في موضوع النفط لأنه يريد ان يقوي نفسه.

مصطفى صنع الله يأتي يدخل الليبيين بالكامل ويسلمه للأجنبي لذلك بالنسبة لنا كتيار وطني وفبرايرية هذا هو المحك والباقي كله ممكن يفعله غيرك، أن تأخذ دخل النفط وتفتح حسابات غير حسابات الدولة الليبية وتصل لأن يديروا لجنة من الاجانب تراقب النفط الليبي أين يصرف.

الذين وقفوا مع حفتر ودعموه في الدخول لطرابلس هم مدراء ادارات مع صنع الله ولم يفعل لهم شيء وهو للأسف عمره ما تكلم وسمى الاشياء بمسمياتها ومن يصدر بأوامر قفل النفط وحفتر واولاده ومليشياته وكنا ننتقده ولم نسكت من ايام السراج.

الشيخ الصادق الغرياني تكلم عن موضوع التدويل وهو أخطر ما في الأمر، المهم استرجاع السيادة الليبية وكنا في صراع مع بني جلدتنا ومنهم صنع الله حتى يغلبوا بعضهم، يستعينوا بالاجنبي، مصطفى صنع الله مالذي قدمته لقطاع النفط؟ وتصريحاتك لماذا لم تخرج إلا بالامس وتقوله لأنهم ازالوك من منصبك؟.

مسألة تسيس المؤسسة الوطنية للنفط، من سيسها هو صنع الله، وكأنه هو الأمين الوحيد لليبيا. ولن يهدأ لنا بال حتى نسقط هذه اللجنة التي تم تشكيلها وكل من كان سبب فيها ولن يكون لها وجود على الارض الليبية لأن هذا استعمار وسلب للإرادة الوطنية.

وفي حال كنت مكان الدبيبة ويأتي صنع الله ولا يحسب لي حساب لا أبقيه ولكن البديل هل هو بن قدارة! جماعة باشاآغا ومن تورط في الصخيرات وصفقة عقيلة حفتر باشاآغا!، بن قدارة صفقة ابراهيم الدبيبة وصدام حفتر! لكن بموضوعية وليس دفاعًا عن أحد، مالذي جعل الدبيبة يفعل هذا! حكومة الوحدة الوطنية نتاج جنيف وهي لعبتهم هم ونحن لسنا طرفاً فيها ولم نتحرك بمعطيات مصالحنا بل منطلقات التي نؤمن بها.

هل تنتظروا من الدبيبة أن يبقى جالساً وينتظر حتى تدخلوا عليه! الدبيبة سيبذل كل ما بوسعه ليتغدى بكم قبل ان تتعشوا فيه لذلك جاءت صفقة بن قدارة! آخرها باشاآغا شاهد امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، لم اتوقع ان أرى ليبي في هذا الموقف، بن قدارة ومجلسه لم يعد هناك رجال من فبراير ليضعوا في مجالس لهذه الدرجة رجال فبراير عليهم فيتو من مراكز القوة! وما دامك لست من فبراير لا يوجد فيتو عليك مهما كنت.

المحك الآن واضح ومن 2016 نظام القذافي رموزه عادت وقلنا أي واحد أجرم في حق الليبيين بيننا وبينه القضاء، اليوم اتت بك الاقدار يا فرحات بن قدارة الآن أنت على المحك ونراقب المشهد قصة عودة السيادة الليبية لقطاع النفط وعدم هيمنة حفتر ومجموعته والعسكر والمليشيات على قطاع النفط والاشاعات التي تخرج نحن نراقب المشهد وهذا المحك.

مبارك عليك المؤسسة ولكن العبرة بالنتائج، الآن نرى بن قدارة والفرصة امامك وعلى الهواء مباشرة. المشري يوجه رسالة للحكومة يحتج على اقالة صنع الله وهذا المضحك المبكي! كيف! ‏لا اعلم من الذي اشار على المشري ان يكتب هذا وهو يعلم أنه لا وزن له ليكتب هذا وأن رد الدبيبة سيكون قاسي وتداولت بعض الصفحات رد للدبيبة.

كانت الحلول أمامنا كثيرة للحفاظ على سيادة الوطن ومن العابثين والمقامرين، حتى تصل ان تكتب في خطاب كهذا! لا أعلم اذا كانت كل هذه الاحداث ستوقظ ضمير اعضاء مجلس الدولة ليقدموا استقالتهم ويعتذروا من الشعب الليبي لهذه الـ 6 سنوات المظلمة والتي بالآخر وصل فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط.

أوجه رسالة للشعب الليبي وأقول لهم هل تعلمون أنه بعد 11 عام من ثورة فبراير أن ارملة الشهيد احمد حواس ليس لديها رقم وطني!، ورفاقه تجدهم في المناصب والبنوك واعضاء في مجلس الدولة! مالذي قدمتموه للشهيد!.

