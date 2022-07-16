الأزمة الليبية على طاولة قمة جدة للأمن والتنمية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تناولت قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق، الأزمة الليبية؛ حيث دعا الرؤساء إلى حلول سياسية عاجلة للقضاء على الميليشيات وإجلاء القوات الأجنبية

وقال وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الأوضاع في سورية وليبيا تتطلب حلولًا سياسيّة لاستقرار المنطقة.

وقبل ساعات من انعقاد القمة، أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمهما للشعب الليبي “في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة”، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية “في أقرب وقت ممكن”. وذلك في بيان مشترك، بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

بدوره أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته، وفي إشارة إلى ليبيا، أنه “لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، ولداعميها بالأموال والسلاح”.

وأضاف الرئيس المصري: “عليهم مراجعة حساباتهم الخاطئة.. لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا بكل الوسائل”.

من جانبه قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمته “أنه يجب الاتفاق على قرارات نحترمها جميعًا، حيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول”.

وشارك في قمة جدة، ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي.