عقيلة صالح يلتقي رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من “اغتيالات وتفجيرات” بمدينة درنة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من “اغتيالات وتفجيرات” بمدينة درنة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس إنه في مستهل اللقاء عبر أعضاء الرابطة عن استنكارهم للإعتداء الذي تعرض له مقر مجلس النواب في مدينة طبرق من أعمال نهب وحرق وتدمير لممتلكات الدولة.

وعبروا عن دعمهم لمجلس النواب ورئيس مجلس النواب، وناقش اللقاء أوضاع أُسر ضحايا العمليات الإرهابية واحتياجاتهم ومطالبة الدولة بالاعتناء بأُسرهم خاصة من ليس لديهم من يعولهم.

كما طالب أعضاء الرابطة بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة الوطنية من خلال مقترح مقدم من الرابطة كونهم طرف أساسي في مشروع المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.

