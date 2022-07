الشريف: يجب إستثمار أي خطوة إيجابية للشراكة ما بين معسكر الكرامة وحكومة الوحدة الوطنية

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على تغريده السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن التطورات التي تخص المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: “لا شك من خلال تغريدة نورلاند يعطي دلالة أن الأمر تم بسلاسة وكانوا يراقبونه ولم يفاجئهم وكانوا على إطلاع أن الخطوة ستحدث وبالتالي تصريحاته جاءت معبرة أنه يجب الحفاظ على استقلالية ونزاهة وتقنية المؤسسة الوطنية للنفط والمتضرر عليه ان يلجأ للقضاء ويرفع طعن إداري أمام القضاء الاداري ويحاول الحصول على حكم بالإلغاء لهذا القرار ولو في الشق المستعجل“.

الشريف اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد أن الاشكالية بأن المسألة ليست قانونية في ليبيا بل الحالة الليبية خرجت عن كونها تخضع للحالة الدستورية والقانونية والأعراف القضائية.

وتابع: “ما دام تعطلت الانتخابات والشعب الليبي نام عن حقه البديل الصفقات السياسية التي تحدث في ليبيا، اغلاق النفط بالشكل الذي نراه اليوم، لا يضر الليبيين فحسب بل هناك ضرر ينعكس على القوة الدولية، الحرب الاوروبية تلقي بضلالها على السوق العالمي”.

وأكد أنه لا أحد ينكر أن العامل الدولي والاقليمي سيد الموقف في ليبيا وهذا دفع سلامة للذهاب لبرلين (1،2) واستحضار الدول المتداخلة في الشأن الليبي لمحاولة حلحلة الشأن السياسي، وللآن الاطراف المعنية بحلحلة المشهد السياسي أو الطرفين هما مجلسي الدولة والنواب فشلا أن يصنعا أي شيء.

كما استطرد حديثة: “المعادلة الدولية الاقليمية هو ربما سكوت وتوافق من بعض الدول على ان هناك ازمة عالمية وهناك حاجة لتدفق النفط الليبي! السيناريو الذي يمكن ان يصلوا من خلاله لإعادة تدفق النفط الليبي، هو توافق الطرفين الذين يملكون مفاتيح اللعبة، وهم حفتر واولاده وهذا ما يجعل حفتر لم يصدر بيان يدين اقالة صنع الله! حتى الحكومة الموازية في سرت لم تخرج ببيان للحظة وهذا دليل انها ذاتها لا تملك قرارها ولا تستطيع ان تتبنى موقف”.

ونوّه إلى أن المشهد معقد سياسيًا لكن يبدوا أن هناك عدم رضا من مجلس نواب عقيلة صالح ومن خالد المشري وبعض المجموعة وهذين المجلسين مفككات من الداخل وانقسامات افقية ولن يصلا لتوافقات، مبيناً أن العملية السياسية وربما الشراكة ما بين معسكر الكرامة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قد تحفز الجسمين بعد ان شاهدا أن هناك طرفين آخرين يصنعا الحدث ويتفاهمان ويتفقان داخل ليبيا ما قد يدفعهما تجاه رمي حجر داخل المياه الراكدة ومحاولة صنع توافق سياسي ينهي هذه المرحلة.

وشدد على ضرورة استثمار أي خطوة ايجابية من هذه الشراكة ما بين الطرفين والتي تحدث في ظل صمت وتواطئ الشعب الليبي على نفسه، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يريد أن يتعاطى مع الاطراف القوية ليحل مشاكلهم.

وأردف في الختام: “عقيلة اليوم في ورطة! خصوصًا أن هناك تماهي حقيقي وأن الصفقة أعلن عنها بشكل واضح أن حفتر قد كان شريكاً بها بالفعل وهذا سيتحقق من خلال أمرين أحدهما ايجابي والاخر سلبي، الايجابي ان يبارك اعادة استئناف انتاج وتصدير النفط! السلبي لو رأينا ان الشراكة لم تكون حقيقية سنرى أن حفتر يعلن بشكل صريح عن موقفه أو يبارك وجود صنع الله في المنطقة الشرقية ويعطيه الحق أن يقود مجلس ادارة موازي، هناك سندرك أن حفتر لم يكن جزءً من الصفقة أو قرر التخلي عنها وهذا ما سيحكم المرحلة السياسية القادمة”.

