العبدلي: نتوقع دخول 900 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء نهاية يوليو

توقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، دخول الوحدة الأولى بمحطة غرب طبرق إلى الشبكة بكامل قدرتها هذا الأسبوع.

وقال العبدلي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تمولها قطر وتبث من تركيا: “نتوقع قبل نهاية شهر يوليو دخول 900 ميجاوات إلى الشبكة”.

وأصدرت الشركة بيانا أمس الجمعة مؤكدة أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كل ربوع ليبيا.

وأضافت الشركة أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم، وتابعت:” ستعمل فرق الشبكة على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير”.