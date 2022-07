البكوش: ربما نشهد بدايات صفقة حول المناصب السيادية بين المشري وعقيلة لتطمينهم

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن قرار اقالة مصطفى صنع الله مهم وتم تداوله ولم يكون مفاجأة ولكن هذا الحدث يجب النظر له من خلال عدسة الوضع في ليبيا وهذا الحدث يدل على تهميش دور مجلسي الدولة والنواب خاصة أنه حدث مبني على توافقات أخرى بين أطراف في مجلسي النواب والدولة.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه بالنظر للاجتماعات التي عقدت بين أطراف عسكرية في الشرق والغرب واتفاقيات أخرى فإن الأمور في ليبيا تذهب لتأجيل حل كامل ومستدام للأزمة الليبية وربما الاتجاه لاتفاق تقاسم سلطة جديد.

واعتقد أن المشهد تخطى نقطة النقاش القانوني في الازمة الليبية فليس هناك شيء يتعلق بالقانون.

وأضاف: “صنع الله عندما يقول المؤسسة لا تتبع أحد كيف؟ تتبع من اذاً تغير نفسها بنفسها؟ أعتقد صنع الله يعرف انه ليس له أحد يستنجد به! الجميع مؤيدين لهذه الصفقة أو انهم لا يستطيعون الكلام ضدها لأن مصر راضية بها”.

أما فيما يتعلق برسالة خالد المشري الموجهة لعبد الحميد الدبيبة قال: “المشري واضح انه متفرغ، ولا يوجد عنده ما يفعله المشري خائف على الصفقة التي قام بها صوان مع حفتر وباشاآغا وعقيلة وبدأ واضح انها تتهاوى لذلك يحاول أن يتحدث للدبيبة ليسحب القرار. اعتقد القرار اتخذ وسينفذ. شخصياً لا أرى فرق بين بن قدارة وصنع الله، المؤسسة أصبحت دولة داخل دولة، وصنع الله خرج عن مهمته المحددة بالقانون! وهو انتاج النفط وتصديره”.

وتابع: “المؤسسة ستعمل كما كانت الآن وينخرها الفساد والجميع يعلم ذلك، أنظر للمشهد وأرى أن الاطراف الاقليمية والدولية المتداخلة في ليبيا ومن هم في السلطة هناك مجهود لإرضاء الجميع ومن اغلقوا عليه الباب وخلوه بالخارج هو الشعب الليبي، الأيام الماضية صممت حزمة من المساعدات المالية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات المصري لدعم نظام السيسي لأنه يواجه ما يشبه نفس الظروف التي سبقت ثورة يناير في مصر”.

واعتقد في الختام أنه من الممكن أن تكون على الطاولة بدايات صفقة حول المناصب السيادية بين المشري وعقيلة لتطمينهم واعطائهم قرعتهم والأمور لن تتحسن لأنه ليس هناك حراك شعبي والأمور ستسوء لأن الاجسام والشخصيات لا تبشر بالخير والليبيين عليهم أن يقرروا.

