بن سلمان: اكتمال منظومة الأمن بالمنطقة يتطلب استقرار ليبيا

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة إيجاد حلول سياسية وأمنية في ليبيا.

ورأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت “قمة جدة للأمن والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وألقى بن سلمان كلمة بالقمة أشاد فيها بتحسن أمن العراق واستقراره وتعاونه مع السعودية وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى التعاون بين السعودية وكل من مصر والأردن، مضيفا أن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين.