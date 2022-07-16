اجتماع سنوي ثالث لبلدي سرت لتدارس جملة من الملفات

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة رئيسه مختار المعداني وبحضور الأعضاء صالح علي خليفة وخالد مصطفي بن احسين وهنية أبوخريص لبحث جملة من الملفات.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل إن المجلس تدارس عددا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتفعيل الايرادات المحلية وضم عدد من القطاعات لبلدية سرت.

وأوضح الأميل أن المجلس استعرض ملفات التعويضات المالية والموقف العام لها والمنقولات وبدل الإيجارات لأصحاب المساكن المتهالكة والمدمرة جراء الحرب وأيضا ملف العمالة الوافدة وملف الصحة بسرت.

كما أكد مدير مكتب الإعلام بالبلدية أن وكيل الديوان بالبلدية ومدير المكتب القانوني ومدير مكتب الرخص ببلدية سرت حضروا الاجتماع.

وأعطى المجلس الإذن لمكتب الرخص ببلدية سرت ببداية العمل باللوائح والقرارات الجديدة والاعلان للمواطنين في المدينةعن تواجده بديوان البلدية.