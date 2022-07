مالية تصريف الأعمال ترحب برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

ليبيا – أعلنت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال أمس الجمعة ترحيبها برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية وإعادة ضخ النفط الخام والغاز.

وزارة المالية أوضحت أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات ومافي حكمها وصرفها في حينها. وأكدت أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء.

