مالية تصريف الأعمال ترحب برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

وزارة المالية أوضحت أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات ومافي حكمها وصرفها في حينها.

وأكدت أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء.